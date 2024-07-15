بشكل مفاجئ .. النصر يتحرك لحماية كريستيانو رونالدو "أمنيًا"

خطة النصر لـ"حماية" كريستيانو رونالدو..

بشكل مفاجئ.. تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي؛ من أجل حماية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمنيًا.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023؛ حيث يجري محادثات حاليًا مع مسؤولي النادي، لـ"تجديد عقده" الذي ينتهي في يونيو 2025.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، تعاقد الإدارة النصراوية مع شركة أمنية متخصصة، خلال الأيام القليلة الماضية.

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الصحيفة كشفت عن أن هذه الشركة الأمنية التي تعاقد معها العملاق السعودي؛ ستكون مهمتها الأساسية "حماية وحراسة" الأسطورة البرتغالية.

ويسعى مسؤولو نادي النصر، بقيادة إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"؛ لتوفيرسُبل الراحة لجميع اللاعبين، وخاصة الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بهدف العودة للتتويج بالبطولات مجددًا، بعد غياب لمدة عامين.

جدير بالذكر أن رونالدو، تعرض للعديد من المضايقات الجماهيرية، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي استضافتها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.