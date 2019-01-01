شكرينيار: قريب من تجديد عقدي مع إنتر ونريد الدوري الأوروبي

انتصار كبير أوروبي لإنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ميلان شكرينيار، نجم إنتر، أنه قريب من تجديد تعاقده مع النيراتزوري بعد المفاوضات بين الطرفين في الأيام الأخيرة.

وأشارت التقارير أن الطرفين اتفقا على رفع راتب اللاعب إلى ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو موسمياً وتمديد العقد حتى 2023.

وقال السلوفاكي مع "سكاي" بعد مباراة رابيد فيينا: "تجديد عقدي قريب، أملك علاقة ممتازة مع إنتر والإدارة".

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وحول شكرينيار الحديث إلى تحسن نتائج الفريق: "في المباريات الثلاث أربع الأخيرة نحارب أكثر ونؤمن بحظوظنا ومتوحدين وهذا صنع الفارق".

وواصل: "الانتصارات مهمة لنا ونتمنى أن تستمر لأننا منذ مدة لن ندخل سلسلة انتصارات، هدفنا هو الذهاب بعيد في الدوري الأوروبي والفوز بها".

وفاز إنتر مساء الخميس على ضيفه رابيد فيينا برباعية نظيفة ليتأهل لدور الستة عشر بمجموع المبارتين 5-0.

وسيتعرف إنتر على خصمه المقبلة في القرعة التي ستجرى مساء الجمعة لتحديد مواجهات دور الستة عشر.