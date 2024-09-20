بعد إعادته للمملكة .. أول تعليق من شقيق فهد المولد عن حالة اللاعب الصحية!

حالة حزن في الشارع السعودي بسبب حادث فهد المولد المؤسف..

كشف سعود "شقيق" فهد المولد، نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن حالة اللاعب الصحية؛ بعد نقله إلى المملكة العربية السعودية، عائدًا من مدينة دبي الإماراتية.

المولد البالغ من العمر 30 سنة، تعرض لحادث مؤسف في مدينة دبي، خلال الأسبوع الماضي، بـ"السقوط" من شرفة شقته بالدور الثاني؛ حيث فتحت السلطات المختصة تحقيقًا لمعرفة الأسباب، وسط شبُهات جنائية.

وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، بسبب حالته الصحية الحرجة؛ نجح الحرس الوطني السعودي أخيرًا، مساء أمس الخميس، في عملية "الإخلاء الطبي" للاعب، من مدينة دبي، وإعادته إلى المملكة؛ حيث يتواجد في العناية المركزة حاليًا.

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وفي أول تعليق بعد إعادة شقيقه للمملكة.. قال سعود المولد مطمئنًا الشعب السعودي: "إن شاء الله حالته مستقرة.. دعواتكم!".

ويعتبر سعود "رفيق درب" فهد المولد، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ حيث ساعده في عديد القرارات المصيرية، كما وقف بجانبه في الأوقات الصعبة التي مر بها اللاعب.