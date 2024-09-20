فيديو | أول ظهور "رسمي" لفهد المولد بعد نقله من دبي إلى الرياض

شاهد اللحظات الأولى لوصول المولد إلى الرياض

وصل النجم فهد المولد إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمًا من دبي، بعد أن نجحت طائرة الإخلاء الطبي في نقله، وذلك في ظل الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها.

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ويُعاني المولد من حالة طبية غير مستقرة، بعد سقوطه من شرفة منزله الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب له في كسور بالجمجمة والعمود الفقري.

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ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورًا للحظات الأولى لوصول فهد المولد إلى الرياض.

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كما نشر نفس الحساب فيديو لعملية نزول فهد المولد من طائرة الإخلاء الطبي، متوجهًا إلى سيارة الإسعاف التي قامت بنقله إلى المركز الطبي الذي يتواجد به.

وكشفت الوزارة عن تواجد فهد المولد في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، من أجل مواصلة رحلة إنقاذه.