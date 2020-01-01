شقيقة رونالدو تنشر صورة لميسي وهو يركع أمام صاروخ ماديرا!

بعد هدفي رونالدو في مرمى برشلونة وانتصار يوفنتوس بثلاثية

قامت إلما أفييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنشر صورة لاحتفال صاروخ ماديرا الشهير وأمامه يركع ليونيل ميسي وذلك بعد انتصار يوفنتوس على برشلونة بثلاثية.

بعد هدفي رونالدو في مرمى برشلونة وانتصار يوفنتوس بثلاثية مساء الثلاثاء الماضي بدأ الحديث عن حسم النجم البرتغالي لمعركة جديدة في منافسته أمام ميسي.

ادعى كريستيانو رونالدو بعد المباراة أنه لم يرَ ليونيل ميسي مطلقًا كمنافس له، لكن من الواضح أن شقيقته ترى ذلك وفقًا لما نشرته عبر إنستجرام.

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نشرت إلما أفييرو صورة لرونالدو وهو يقوم باحتفاله الشهير وأمامه ليونيل ميسي راكعًا، في مشهد أثار الكثير من الجدل كما تفعل دائمًا شقيقة النجم البرتغالي وعائلته بتصريحاتهم.

وبلغ التنافس بين ميسي ورونالدو ذروته عندما كان الثنائي يلعبان مع برشلونة وريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2009 و2018.

لقد سيطروا على اللعبة والمنصات العالمية لأكثر من عقد من الزمان، حيث حصل رونالدو على خمس كرات ذهبية مقارنة بستة كرات ميسي.

لكن البرتغالي لديه الأفضلية من حيث ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها، بعد أن فاز بخمسة، بما في ذلك الرباعية في ريال مدريد، مقارنة بأربعة لميسي.

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كما حقق رونالدو نجاحًا أكبر على الصعيد الدولي، بعد أن قاد منتخب البرتغال إلى لقب بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا عام 2016. ولم يفز ميسي بلقب كبير مع الأرجنتين.