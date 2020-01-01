بيرلو : ميسي كان السبب وراء تألق رونالدو ضد برشلونة

كانت المواجهة الأولى بينهما بالأبطال منذ 2011

كشف أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، عن السبب الحقيقي وراء المستوى الذي ظهر به البرتغالي كريستيانو رونالدو بمواجهة برشلونة.

رونالدو نجح في تسجيل هدفين من ركلتين جزاء، بالمواجهة التي حسمها يوفنتوس لصالحه بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المواجهة كانت الأولى بين ميسي ورونالدو في دوري الأبطال منذ عام 2011، حيث كانت ليلة حزينة للأرجنتيني وسعيدة على نظيره البرتغالي.

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وقال بيرلو عن سر مستوى رونالدو:"كان متحمسًا للغاية للظهور بصورة جيدة ضد منافسه الأبدي، عندما تكون متحمسًا يصبح الأمر بسيطًا".

وأضاف:"هناك العديد من المباريات الهامة في الموسم الواحد، ومن السهل تحفيز اللاعبين في مثل هذه المناسبات، ولكن يجب ألا نغفل عن الهدف الحقيقي وهو الدوري الإيطالي".

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واستكمل:"الخطة التكتيكية التي اعتمدنا عليها أمام برشلونة نجحت في تحقيق أهدافها بفضل العمل الجيد للاعبين، وقيامهم باستغلال الفرص التي أتيحت للتسجيل".

يذكر أن ثنائية رونالدو جعلته يرفع رصيده من الأهداف في برشلونة إلى الرقم 14، في 13 مباراة لعبها أمام الفريق الكتالوني.