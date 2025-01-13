يطابق شروط جيسوس .. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقترح على الهلال ضم لامين يامال!

بعد تألقه في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بجدة..

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، اقتراحًا طريفًا إلى الزعيم، بالتعاقد مع الجناح الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، في المرحلة المُقبلة.

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ويقدم لامين يامال "17 عامًا"، مستويات مذهلة مع برشلونة والمنتخب الإسباني، حيث توج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، كما أحرز 8 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم، كان آخرها هدفه في شباك ريال مدريد، خلال مباراة الكلاسيكو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة، ليقود فريقه للتتويج باللقب، بعد اكتساح الميرينجي بنتيجة (5-2).

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وعلّق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على رسالة متابع عبر منصة (إكس)، بالبحث عن جناح للهلال، قائلًا "حدّي ويلهامسون (ومن زمان بعد)، وأنا مشجع الآن مثلي مثلك، ولكن أقترح على الإدارة كواحد من الجمهور، لامين، لأنه مواليد"، فيما أتبع رسالته بوجوه ضاحكة.

وكان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قد صرّح، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة العروبة، بأن الفريق لا يزال بحاجة إلى جناح يمين، بعد رحيل البرازيلي ميشايل، دون ضم بديل، مضيفًا أنه يريد ضم لاعب مواليد في هذا المركز.

وطبقًا لقانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه يحق لكل نادٍ في دوري روشن السعودي، ضم 10 أجانب، بشرط 8 لاعبين دون تحديد معين، وثنائي أقل من 21 عامًا.

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ويضم الهلال 10 لاعبين أجانب، منهم لاعب واحد "مواليد" وهو البرازيلي ماركوس ليوناردو، لتقرر الإدارة استبعاد نيمار جونيور من القائمة المحلية، منذ بداية الموسم الجاري، بسبب إصابته وعدم اكتمال جاهزيته، مع إمكانية مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.