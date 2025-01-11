بعد خماسية الهلال في مرمى العروبة..

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن رأيه إزاء مواجهة العروبة، فضلًا عن حاجة الفريق للتدعيم في الميركاتو الشتوي، كما تطرق للحديث بشأن غياب القائد سالم الدوسري، عن المواجهة، وكذلك الإصابة القوية التي تعرض لها الظهير البرازيلي رينان لودي.

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وحقق الهلال فوزًا عريضًا على مضيفه العروبة بنتيجة (5-0)، على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث جاءت الخماسية عن طريق روبن نيفيش (ركلة جزاء)، علي البليهي، رينان لودي، ماركوس ليوناردو (هدفين).

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وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الهلال لا يزال بحاجة للتدعيم في الطرف الأيمن، حيث لم يتعاقد النادي مع لاعب يعوّض غياب البرازيلي ميشايل، ويصعب إيجاد لاعب بمواصفات محددة، مضيفًا أنه سيتم البحث عن لاعب مواليد في تلك الخانة.

وعن آلام سالم الدوسري في العضلة الضامة، التي غيبته عن اللقاء بتوصية الجهاز الطبي، قال جيسوس إن الدوسري شعر ببعض الآلام في نهاية الشوط الإضافي أمام الاتحاد، وكان في مرحلة تأهيل عند انضمامه للمنتخب السعودي، ما ساهم في تراجعه بدنيًا، كما رجّح بأنه سيعود للمشاركة، في المباراة المقبلة أمام الفتح، الخميس المُقبل، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري، مضيفًا أن سالم هو أحد أفضل اللاعبين في الجانب الهجومي على مستوى المملكة.

ورد جيسوس على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، بشأن استهلاك عدد محدد من اللاعبين في جميع المسابقات، قائلًا "أي مباراة بها 5 تبديلات، وهناك مباريات كثيرة استهلكنا فيها جميع التبديلات، ما يعني أننا نشارك بأكثر من لاعب، لا يوجد مبرر لأن يقوم المدرب بالتبديلات فقط من أجل التبديل، ولكن هناك لاعبين مهمين في الفريق يتم الاستفادة بهم".

وتحدث المدرب البرتغالي عن الإصابة التي أخرجت الظهير البرازيلي رينان لودي باكيًا خلال اللقاء، قائلًا "ننتظر نتيجة الفحوصات عن إصابته، وغدًا سنعرف النتيجة"، فيما تحدث أيضًا عن تألق المهاجم الشاب ماركوس ليوناردو وإحرازه هدفين في لقاء العروبة، قائلًا "هو مهاجم ونثق به، ولأجل ذلك تعاقدنا معه، وأعتقد أن تسجيله هدفين كان بفضل اللعب داخل منطقة الـ18".

وقال جيسوس إن الهلال قدم مباراة مميزة أمام الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وظهر بصورة مميزة، كما لعب اليوم بنفس الطريقة، ولكن المنافس العروبة وليس الاتحاد.

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ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة، ليصعد "مؤقتًا" لصدارة جدول دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن الاتحاد، فيما تجمد رصيد العروبة، عند 13 نقطة، في المركز الرابع عشر.