شركة تتولى تطوير الاستادات المصرية لتصبح عالمية

أرض الفراعنة تستعد لاستضافة البطولات خلال السنوات المقبلة

أعلنت شركة "استادات" المصرية عن البدء في مهمة تطوير الاستادات المصرية، لتواكب نظيرتها العالمية، استعدادًا لاستضافة مصر أهم البطولات خلال السنوات المقبلة.

وزارة الرياضة المصرية كانت قد بدأت في تطوير الاستادات خلال الفترة الوجيزة التي سبقت استضافة أرض الفراعنة لكأس أمم أفريقيا 2019 في شهري يونيو ويوليو الماضي إلا أنها مل تشمل كافة الاستادات.

وأوضحت "استادات" في بيانها الرسمي أنها ستعتمد على أحد المعايير والتكنولوجيا العالمية، لرفع كفاءة المنشآت الرياضية المصرية.

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وجاء في نص بيان الشركة: "بدء أولى خطواتنا في تطوير استادات مصر وهيئاتها الرياضية لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية ثقافية ترفيهية اقتصادية شاملة، من خلال أحدث المعايير والتكنولوجيا العالمية، وذلك وفقاً لرؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري بتوفير كل السبل لإنشاء مجتمع قوي ومتماسك، تنبت معه أجيال متعاقبة قادرة على العطاء والعمل.

"كما أننا نفخر بكوننا شركة مصرية وطنية خالصة، هي الشركة الأكبر في مصر والشرق الأوسط التي تملك حقوق إدارة أكبر عدد من الاستادات والهيئات الرياضية، وهو ما يدفعنا للعمل على أن نكون الشريك الرئيسي والمحرك المثالي للرياضة المصرية والمساعد الأول لتحويل منشآتها الرياضية إلى المستوى العالمي، وتجهيزها لاستضافة أهم الأحداث والبطولات في أي وقت خلال السنوات المقبلة".

واختتم: "ونحن إذ نعدكم بالعديد من المشروعات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة، فإننا كلنا أمل في أن ننال رضاكم فيما نسعى له من أجل سعادتكم، ولكي يصبح كل فرد ينتمي لأسرة الشركة جزءًا من منظومة وطنية يفخر بها كل مصري، تبذل قصارى الجهد للعمل على رفع كفاءة المنشآت الرياضية المصرية وتسعى لرفع صحة المصريين بدنيًا ونفسيًا".