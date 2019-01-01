البدري يبدأ رحلة البحث عن عناصر معسكر مارس والجنايني يذلل العقبات

منتخب مصر فقد أربع نقاط في بداية مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا

عقد حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عناصر جهازه المعاون؛ محمد بركات مدير الفريق، والمدربين طارق مصطفى، أحمد أيوب، سيد معوض وأيمن طاهر، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهد الاجتماع اتفاق البدري مع جهازه المعاون والتنسيق لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة المقبلة، من أجل اختيار أفضل العناصر المتاحة، تمهيدًا لمعسكر مارس المقبل.

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المدير الفني للفراعنة استعرض خلال الجلسة كذلك خريطة العمل والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كافة الصعوبات.

في سياق متصل، اجتمع عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الإثنين، بالبدري، لتذليل كافة العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة، بجانب التأكيد على دعمه الكامل وتوفير احتياجات الجهاز الفني.

الفراعنة خاضوا مع البدري مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، لكنه فقد خلالهما أربع نقاط، بالتعادل أمام كينيا 1-1 ثم أمام جزر القمر 0-0.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، متأخرين بفارق الأهداف عن كينيا صاحبة الوصافة بنقطتين أيضًا.

أما الصدارة فيحتلها منتخب جزر القمر بأربع نقاط، فيما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.