شركة النصر توافق على "استقالة" مسلي آل معمر .. ورجل أعمال يستعد لخلافته!

النصر يستعد لمرحلة انتقالية مهمة في تاريخه..

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بشكل يومي تقريبًا.. يظهر اسم جديد مرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، خلفًا لمسلي آل معمر الذي قرر الرحيل عن منصبه.

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آل معمر قدّم خلال الأيام القليلة الماضية، استقالته من منصبه إلى شركة نادي النصر؛ بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وقرار "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي، بالابتعاد عن الساحة الرياضية تمامًا.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، موافقة شركة النصر، على الاستقالة التي تقدّم بها آل معمر من منصبه، بشكل رسمي.

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الصحيفة أوضحت أن شركة النصر، ستقوم برفع الاستقالة إلى وزارة الرياضة السعودية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية النظامية المناسبة، والموافقة عليها، خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن اسم جديد مرشح لرئاسة قلعة العالمي، خلفًا لمسلي آل معمر.

العنزي أشار مساء اليوم، إلى أن رجل الأعمال سليمان الرميح، أعلن نيته للترشح لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية".

جدير بالذكر أنه في الأيام الماضية، انتشرت أنباء عن نية كل من سعد الحارثي، نجم العالمي الأسبق، وعبدالعزيز العمران، عضو مجلس الإدارة الحالي، بالإضافة إلى هاني الداوود وثامر اليمني ومعتز المزروع ومهند البليهد وأنس آل الشيخ، للترشح إلى رئاسة نادي النصر.

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