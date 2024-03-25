نجم النصر الأسبق ومغضوب عليه من الجماهير .. الكشف عن أسماء الراغبين في خلافة مسلي آل معمر

سبعة أسماء راغبة في الترشح لرئاسة النصر خلفًا لمسلي آل معمر..

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يبدو أن رحيل مسلي آل معمر عن رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر السعودي ما هي إلا مسألة وقت فقط، وستحدث في القريب العاجل، في ظل انسحاب داعمه الأول الأمير خالد بن فهد عن المشهد.

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تلك المغادرة تأتي في ظل تراجع نتائج الفريق على المستوى القاري، إذ ودع بالفعل دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، بجانب اتساع الفارق بينه وبين الهلال؛ متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، لـ12 نقطة.

لكن الجديد في هذا الملف، كشفت عنه صحيفة "الميدان الرياضي" موضحة أن الموافقة الرسمية من الجهة ذات الاختصاص على رحيل مسلي ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك استقالة عضو المجلس عبدالعزيز العمران.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتولى خلافة مسلي أحد الأعضاء التابعين لشركة النصر الربحية بصورة مؤقتة، لحين فتح باب الترشح للمنصب في شهر يوليو المقبل.

أما عن الراغبين في الترشح في انتخابات يوليو، فرصدت الصحيفة سبعة أسماء من بينهما سعد الحارثي؛ نجم العالمي الأسبق، وعبدالعزيز العمران؛ عضو مجلس الإدارة الحالي، والذي ثار عليه الجمهور من قبل، ففئة ترفض وجود أي عضو من مجلس مسلي وآخرى تزعم أنه ينتمي للهلال.

بخلاف هذا الثنائي، وبحسب "الميدان الرياضي"، هناك هاني الداوود، ثامر اليمني، معتز المزروع، مهند البليهد وأنس آل الشيخ، موضحة أن جميعهم يرغب في ترشيح نفسه في ظل عملهم بالموقف الاقتصادي المريح للنادي، وهو ما يسهل مهمة رئاسته.

SHAHID