شرط واحد يفصل تيشيرا عن الانضمام لصفوف نادي الهلال

هل ينهي الهلال الصفقة لصالحه، أم يؤجلها إلى الشتوية؟

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك شرطًا واحدًا، يفصل انتقال البرازيلي أليكس تيشيرا، مهاجم فريق جيانجسو سونينج الصيني، إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مسؤولو نادي الهلال دخلوا في مفاوضات مع تيشيرا في وقت سابق، من أجل الحصول على خدماته، ويبدو وأن المفاوضات مازالت مستمرة من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن هناك عائقًا واحدًا وراء انتقال تيشيرا إلى نادي الهلال، وهو الامتيازات المالية التي تصل إلى 5 ملايين يورو، والمقرر أن يحصل عليها من ناديه إذا أتم عقده.

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وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بين اللاعب البرازيلي وناديه، سيتم تأجيل فكرة انتقاله إلى صفوف نادي الهلال، إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أليكس تيشيرا لا يمانع في شراء المتبقي من عقده مع نادي جيانجسو، ولكن بشرط واحد، وهو تحمل إدارة نادي الهلال دفع مبلغ 5 ملايين يورو "الامتيازات المالية المترتبة على النادي الصيني"، بخلاف راتبه السنوي.

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ضيق الوقت سيكون سببًا أيضًا في تأجيل ضم اللاعب البرازيلي إلى فترة الانتقالات الشتوية، حيث ستنتهي فترة التسجيل الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بنهاية عمل يوم الأحد المقبل، بناء على قرار لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي.