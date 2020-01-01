خاص | تيشيرا يغازل جمهور الهلال ويكشف خطوته القادمة

النجم البرازيلي محط اهتمام في السعودية

ناقش البرازيلي أليكس تيشيرا، نجم نادي تشيانغسو الصيني، مع جول حصرياً اهتمام الهلال بضمه، والهجوم من جماهير الأخير على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية.

وعلم جول في الأسابيع الماضية أن الهلال تواصل مع اللاعب البرازيلي، ولكنه فضل انتظار معرفة مصيره من الحصول على الجنسية الصينية.

وقال صانع الألعاب لجول: "رأيت ما فعله جمهور الهلال، تفاجأت صراحة، الأمر كان مضحكاً، هذا الجمهور مجنون بكرة القدم حقاً!".

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وأكمل: "الأمر كان رائعاً، سعيد بأن يتم التعرف علي وعلى عملي، سأقرر مستقبلي في الوقت المناسب، الآن تركيزي على فريقي".

واستمر تيشيرا: "أنا شخصية هادئة ولا أفكر في الأمر كثيراً، قمنا بنصف أول جيد من الدوري ونسعى للقب، بعد ذلك سأفكر في مستقبلي".

وعن التجنيس: "لم يصلني أي شيء بعد، كل ما أعرفه كان عن طريق الصحافة، تركيزي كله على لقب الدوري، بعدها سنرى ما الأفضل لي ولفريقي".

وختم: "أعيش فترة جيدة للغاية، لا أعرف إذا كانت الأفضل في مسيرتي ولكن أصنفها من الأفضل فردياً، وكذلك جماعياً لأن ذلك ساعدني على التطور".

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وسجل تيشيرا سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 14 مباراة الموسم الجاري مع الفريق بالدوري الصيني، وارتبط بالعودة للدوري البرازيلي من بوابة فاسكو دا جاما وكورينثيانز بجانب الاهتمام الهلالي.