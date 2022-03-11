"شرط واحد لتتويج الاتحاد بالدوري السعودي"

أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، على أن هناك شرطًا واحدًا من أجل تحقيق الاتحاد للقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

شكوك في قدرة الاتحاد على التتويج بالدوري السعودي

أثار أكثر من إعلامي خلال الفترة الماضية الشكوك في قدرة الاتحاد على التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، خاصة بعد فوز الهلال عليه بالمباراة الأخيرة.

الهلال حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

ما هو شرط تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي؟

الجماز قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الاتحاد هو الأقرب لتحقيق الدوري، وقلنا هذا الكلام منذ فترة ونكرره مرة أخرى، وهذا بالرغم من فوز الهلال عليه، وهو الأمر الذي أثار الشك بين جماهير الاتحاد".

الإعلامي الرياضي تابع: "الاتحاد هو الأقرب للدوري ولكن بشرط، ويجب أن يعيه الاتحادين ومسؤوليه، وهو التخلي عن البكائيات، لكي لا يخرجون عن تركيزهم من داخل أرض الملعب".

واختتم عبد الرحمن الجماز تصريحاته قائلًا: "سأكون سعيدًا إذا حقق الاتحاد أو أي فريق الدوري السعودي، باستثناء فريق واحد فقط".

عبدالرحمن الجماز :

الاتحاد الأقرب لتحقيق الدوري بشرط أن يتخلى عن "البكائيات" ..

الحصاد الرياضي ...@Aljamaz8910 pic.twitter.com/ahmaQI6PlB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 10, 2022

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