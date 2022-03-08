من يفوز بالدوري السعودي 2022؟ مباريات الاتحاد والشباب والهلال والنصر المتبقية

تطور الدوري السعودي للمحترفين لا يتوقف، وفي كل موسم تصبح المنافسة أصعب وأكثر قوة من أجل الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصراع في موسم 2021-22 مفتوح على كل الاحتمالات، وإن كان الاتحاد يسير بخطى ثابتة وواثقة نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه موسم 2008-09.

المنافسة في الدوري السعودي سابقًا كانت تقتصر على فريقين أحدهما الهلال، لكن في الموسم الحالي، فإن الشباب والنصر و"الزعيم" ينافسون الاتحاد على اللقب.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وتشتعل المنافسة في الدوري السعودي، مع تبقي سبع جولات فقط حتى نهاية الموسم الحالي.

ونستعرض في التقرير سير المنافسة في الدوري السعودي خلال الجولات الأخيرة ومن يمكن أن يحسم اللقب في نهاية المطاف.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الاتحاد 22 17 3 2 48 14 +30 54 2 الشباب 23 13 7 3 44 27 +17 46 3 النصر 23 14 2 7 41 29 +12 44 4 الهلال 20 11 7 2 40 20 +20 40 6 ضمك 23 10 6 7 32 34 -2 36 5 أبها 23 9 4 10 25 35 -10 31 7 الرائد 23 8 5 10 29 34 -5 29 8 الفتح 23 7 7 9 33 29 +4 28 9 الفيحاء 22 6 9 7 18 18 0 27 10 الطائي 23 8 2 13 22 36 -14 26 11 الأهلي 23 5 10 8 28 31 -3 25 12 التعاون 23 5 9 9 36 39 -3 24 13 الفيصلي 23 5 9 9 22 31 -9 24 14 الاتفاق 22 5 8 9 26 36 -10 23 15 الباطن 23 5 7 11 22 34 -12 22 16 الحزم 23 3 5 15 15 30 -15 14

متى ينتهي الدوري السعودي 2022؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

اختتمت حتى الآن 23 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أي أن المتبقي هو سبع جولات فقط، ولم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد نهاية الدوري السعودي، ولكن من المتوقع أن ينتهي الدوري السعودي في موعده الطبيعي في مايو 2022.

ومع عدم الإعلان عن جدول المباريات رسميًا بعد الجولة 25 من المسابقة، نستعرض معكم مباريات فرسان الرهان في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وموقف كل منهم في صراع اللقب.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة المباراة الموعد\ النتيجة الملعب 12 الهلال - الاتحاد الثلاثاء 8 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الأمير فيصل بن فهد 24 الاتحاد - الشباب الأحد 13 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الأمير فيصل بن فهد 25 الاتحاد - الحزم الجمعة 18 مارس 2022،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الجوهرة المشعة

ما هي مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة المباراة النتيجة \ الموعد الملعب 12 الهلال - الاتحاد الثلاثاء 8 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الأمير فيصل بن فهد 24 الرائد - الهلال الأحد 13 مارس 2022،

18:50 السعودية، 17:50 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية 25 الهلال - الأهلي الجمعة 18 مارس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة المباراة النتيجة / الموعد الملعب 24 الاتفاق - النصر الجمعة 11 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر استاد الأمير محمد بن فهد 25 النصر - الفيحاء الخميس 17 مارس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مرسول بارك

ما هي مباريات الشباب المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة المباراة النتيجة / الموعد الملعب 24 الشباب - الاتحاد الأحد 13 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الأمير فيصل بن فهد 25 الطائي - الشباب الجمعة 18 مارس 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب: