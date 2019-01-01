شرطة مانشستر تُلقي القبض على مشجع لسلوكه العنصري في الديربي

بيان رسمي من شرطة مانشستر

ذكرت التقارير الواردة من مدينة مانشستر، أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41عامًا، لسلوكه العنصري في مباراة ديربي المدينة التي استضافها ملعب "الاتحاد" أمس السبت، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد على سيتي بهدفين لهدف.

وجاء نص البيان على هذا النحو "في تمام الساعة 6.55 مساء أمس السبت، حصلت الشرطة على تقرير موثق لشخص يقوم بإيماءات وأصوات عنصرية مزعومة تجاه اللاعبين في مباراة الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد".

وأضاف "تم توقيف رجل يبلغ 41 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام، ولا يزال محتجزًا لاستجوابه".

من جانبه قال المشرف كريس هيل من شعبية مدينة مانشستر "أود أن أشكر الجماهير على دعمها المستمر لهذا الحادث".

وتابع "العنصرية بمختلف أنواعها ليس لها مكان في كرة القدم أو مجتمعنا، وآمل أن يُظهر هذا الاعتقال أننا نتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية".

وأكد "سنتواصل مع مانشستر يونايتد وسيتي في هذا الحادث، وسنحقق في علامات استفهام أخرى تحتاج استفسارات".

ورصدت العدسات أحد مشجعي سيتي في لفتة عنصرية تجاه بعض لاعبي مانشستر يونايتد، الذين تعرضوا لإيذاء عرقي، وأبلغوا مانشستر سيتي والحكم أنتوني تايلور.