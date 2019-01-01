ماجواير بعد إسقاط مانشستر سيتي: مراكز الأبطال ليست بعيدة

قائد مانشستر يونايتد يطلق العنان لنفسه بعد هزيمة مانشستر سيتي في عقر داره

أطلق قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير العنان لنفسه، بعد الفوز على غريم المدينة مانشستر سيتي في عقر داره بنتيجة 2-1 في ديربي الأمس.

ويعتقد أغلى مدافع في العالم، أن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، لم يعد بعيد المنال، خاصة بعدما تقلص الفارق مع رابع الترتيب العام لأندية البريميرليج تشيلسي لخمس نقاط، بعد سقوطه المفاجئ أمام إيفرتون بهدف مقابل ثلاثة.

وقال الدولي الإنجليزي لموقع النادي الرسمي "المراكز الأربعة الأولى ليست بعيدة عنا، لكننا بحاجة للحفاظ على نتائجنا ومواصلة القتال للحصول على النقاط الثلاث كل أسبوع وأيضًا العمل على تحسين أنفسنا".

وأضاف "لدينا مباراة كبيرة الأسبوع المُقبل ضد إيفرتون، وكما قلت. نحن بحاجة للحفاظ على هذه الوتيرة، وها قد فزنا بمباراتين على التوالي ضد توتنهام ومانشستر سيتي".

في الوقت ذاته، استفاض في مدح رفاقه بعد الأداء المُذهل خصوصًا في أول نصف ساعة التي شهدت تسجيل هدفي ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، بقوله "كانت بداية مذهلة من اللاعبين في الشوط الأول، ورباعي الهجوم كان مخيفًا".

وتابع "عندما يكون الهجوم في حالته بهذه الطريقة، يمكن أن نسبب مشكلات بالجملة لأي خط دفاع، ربما في بداية الموسم، كنا نعاني لتسجيل أكثر من هدف في المباراة الواحدة، لكن الآن، هناك مباريات متتالية سجلنا خلالها بأريحية".

وختم بالحديث عن أهمية النتيجة بعد الفوز الثمين على توتنهام منتصف الأسبوع الماضي، قائلاً "أشعر بالفخر لقيادة هؤلاء الشباب للفوز في ملعب الاتحاد، كانت مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولا أعتقد أنه من الممكن أن يُشكك أحد في انتصارنا في آخر مباراتين، وكنا نعرف أنهم سيكثفون من ضغطهم، وأعتقد أننا حافظنا على تماسكنا بشكل جيد، ولم نسمح لهم بخلق الكثير من الفرص في الشوط الثاني".