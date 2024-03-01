"شخصيته تمنعه من ارتداء قميص الاتحاد" .. تسريبات جديدة عن مستقبل محمد صلاح

الحديث عن مستقبل محمد صلاح لا يتوقف..

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تحدث أحمد حسام ميدو، مهاجم منتخب مصر السابق والمحلل والإعلامي الرياضي الحالي، عن مستقبل نجم الفراعنة محمد صلاح، من جديد.

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ميدو أعلن في وقتٍ سابق، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن توقيع صلاح "31 سنة"، على عقوده مع المملكة العربية السعودية، للعب في دوري روشن للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ قبل أن تنفي بعض المصادر ذلك.

لكن.. ميدو كشف من جديد في تصريحات مع برنامج "دورينا غير" هذه المرة، عن توقيع صلاح بالفعل، مع لجنة الاستقطابات السعودية؛ قائلًا: "هذه معلومات مؤكدة".

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وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق: "لا أعرف لأي فريقٍ سيلعب بالتحديد.. لكن الأقرب هو انضمامه إلى نادي الهلال وليس الاتحاد".

وأوضح أحمد حسام ميدو، أنه يعرف شخصية محمد صلاح جيدًا؛ حيث يحب اللعب في فريقٍ مستقر، ومع لاعبين يستطيع التألق وسطهم؛ وكل هذا متوفر في الهلال وليس الاتحاد.

واعتبر ميدو أن انتقال صلاح إلى الهلال؛ سيجعل الفريق الأزرق "لا يقهر"؛ حيث سيشكل جبهة نارية من ناحية اليمين، مع الظهير الطائر سعود عبد الحميد.

جدير بالذكر أن صلاح، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، حتى 30 يونيو 2025؛ وسط أنباء عن تحديد الريدز 100 مليون يورو لبيعه في الصيف القادم؛ إذا رفض التجديد.

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