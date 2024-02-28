أخيرًا .. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح للهلال أو الاتحاد بـ"شرط وحيد"!

قرار حاسم من ليفربول في مستقبل محمد صلاح..

SHAHID

في تطور جديد.. وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على "بيع" النجم المصري محمد صلاح، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الساعات الماضية شهدت تضارب في الأنباء بشأن صلاح؛ حيث أعلن نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام ميدو، "توقيع" اللاعب مع السعودية، وسط تأكيدات من الإعلامي عادل الماس، على أن نجم ليفربول سيكون أولى صفقات الاتحاد "الصيفية"، قبل أن ينفي مصدر بإدارة العميد هذا الأمر، في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي".

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، قررت إدارة العملاق الإنجليزي، "بيع" النجم المصري إلى السعودية، في الميركاتو الصيفي القادم؛ إذا رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن تحديد نادي ليفربول، مبلغ 100 مليون يورو - على الأقل -؛ للتخلي عن محمد صلاح البالغ من العمر 31 سنة.

جدير بالذكر أن الاتحاد حاول التعاقد مع صلاح، في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 215 مليون يورو، قبل أن يظهر اسم الهلال، كمنافس شرس للعميد في الصفقة، حاليًا.

SHAHID