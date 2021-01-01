شاو: ديالو هو محرز الجديد لمانشستر يونايتد!

اسم جديد ومميز..

اختار لوك شاو، لاعب مانشستر يونايتد، الوافد الجديد إلى أولد ترافورد عماد ديالو كشبيه لنجم مانشستر سيتي رياض محرز، مؤكدًا أنه يستمتع كثيرًا بفرصة رؤيته في التدريبات والمباريات.

وكان ديالو قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا الإيطالي في شهر يناير الماضي بعد الاتفاق على الصفقة منذ الصيف، وقد بدأ أخيرًا في الظهور مع الفريق الأول بالآونة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا شارك مع كتيبة أولي جونار سولشاير في الفوز الساحق على ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي برباعية نظيفة، وانفتح شاو على رؤية المزيد منه في الفترة المقبلة.

شاو في تصريحات للصحافة قال عن ديالو "كان الأمر ممتعًا لأن ماجواير قال لي في أحد المرات أنه يذكره برياض محرز عندما كان في ليستر سيتي".

كما أضاف "إنه سريع وماهر ولديه رشاقة، يمكنه الالتفاف والمراوغة ويمتلك مهارات رائعة، ربما أتفق مع هاري، فهو يذكرني بمحرز، حتى بالطريقة التي يلعب بها محرز الآن".

وتابع الدولي الإنجليزي قائلًا "لقد رأيت الصفات التي يتمتع بها والتي أظهرها أمامنا في التدريبات. محرز لاعب جيد، لذلك نأمل أن يكون ديالو جيدًا مثله، سيكون ذلك رائعًا لمانشستر يونايتد".

وأتم "لا يزال صغيرًا جدًا ولكنه أتى إلى التدريبات بثقة كبيرة، بالطبع لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه ولكن يمكنك أن تقول أنه سيكون لاعبًا كبيرًا في المستقبل، أنا متأكد من أن الجماهير تتطلع لرؤيته في أرض الملعب".

الجدير بالذكر أن ديالو لم يشارك حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر يونايتد، واكتفى فقط بالتواجد مع فريق الرديف في مباراتين سجل خلاهما هدفين وصنع ثلاثة آخرين.