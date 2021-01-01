جوارديولا: مانشستر سيتي قابل للهزيمة، وهذا هو موقف جوندوان

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتحدث عن موقف إلكاي جوندوان من العودة، وتصريحات كارلو أنشيلوتي عن فريقه قبل لقاء آرسنال.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون عن فريقه غير واقعية.

جاء هذا عقب ساعات من لقاء الفريقين، وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة آرسنال المقبلة، حيث كان أنشيلوتي قد أكد أن مانشستر سيتي غير قابل للهزيمة.

وتطرق جوارديولا خلال تصريحات للحديث عن إصابة إلكاي جوندوان وللحديث عن لقاء آرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي ومدى تأثيره الشخصي على ميكيل أرتيتا.

وقال جوارديولا: "أنا أقدر أنشيلوتي كثيرًا لكنني لا أتفق معه، فمانشستر سيتي يتعرض للهزائم مثل أي فريق آخر".

وأضاف: "كل ما في الأمر أن الخصم يلعب مباراة جيدة، بينما نحن نحاول أن نكون أفضل منهم، أنا أحب كارلو، وهو أحد مصادر الإلهام بالنسبة لي، لكنني لا أتفق معه".

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وأردف عن جوندوان وناثان أكي: "ناثان عاد للتدريبات المنفردة، وأصبح قريبًا من العودة، وجوندوان شارك في جزء من التدريبات، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل عن مواجهة آرسنال وتاريخه أمام المدفعجية: "كل ذلك لا يهم، ومن الماضي، ويوم الأحد لن تؤثر النتائج السابقة على نتيجة المباراة".

وأنهى تصريحاته: "أرتيتا ليس في حاجة لمساعدته، وأنا لا أؤثر عليه، ويجب أن يحصل على الثناء على ما يقدمه بنفسه".

جدير بالذكر أن ارستال يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب بـ 56 نقطة.