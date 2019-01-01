سييرا يستقر على الإطاحة بثنائي محترف من قائمة الفريق

لم تُعلن إدارة الاتحاد حتى الآن عن اللاعبين المستبعدين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية سعودية استقرار المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد السعودي على اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير أشارت إلى أن قائمة الفريق قد تشهد مغادرة عدد من الأسماء الأجنبية والمحلية أبرزها الأسترالي ماثيو جورمان ولاعب منتخب الرأس الأخضر جاري رودريجيز.

ولم تُعلن إدارة الاتحاد حتى الآن عن اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، من اللاعبين الاجانب رغم حسم مصير المحلين.

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ويرغب سييرا في بداية الإعداد مبكراً لخطة الإعداد وتحديد الخيارات المطلوبة وفق المراكز لدعم الفريق في الموسم الجديد.

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الاتحاد سيكون مطالباً بقيد 30 لاعباً في كشوفاته للموسم الرياضي فيما سيتم إعارة أو إجراء مخالصة مالية لمن لا يرغب الجهاز الفني باستمرارهم ومرتبطين بعقود مع النادي.