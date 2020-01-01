سيميوني يطلب من الجميع البقاء في المنزل للوقاية من كورونا

رسالة توعية من المدرب الأرجنتيني

أرسل دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد رسالة توعية عن فيروس كورونا، وطلب من الجميع اتباع إرشادات الخبراء للحفاظ على صحتهم من الفيروس.

وانتشر فيروس كورونا في أوروبا بشكل كبير، خلال الفترة الماضية وأدى إلى إيقاف معظم الدوريات الأوروبية لحين إشعار آخر.

قبل كورونا - سيناريوهات مجنونة حسمت الدوري الإسباني

المزيد من الفرق

وقال سيميوني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أرغب في إرسال رسالة توعية لكم من بيتي".

وواصل: "أدعو الجميع لاتباع إرشادات الخبراء، والاهتمام بأنفسنا ونحمي من حولنا، دعونا نبقى في منازلنا".

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

وقبل الإيقاف نجح سيميوني، في قيادة أتلتيكو مدريد، للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى ليفربول بطل النسخة الماضية بأربعة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الاتحاد الإسباني، في وقت سابق قد طلب من الأندية إيقاف التدريبات الجماعية للحد من انتشار الفيروس والاكتفاء بالتدريبات الفردية إن تطلب الأمر.