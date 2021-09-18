سيميوني يستغل طرد جواو فيليكس للهجوم على ريال مدريد وبرشلونة!

ما حدث لم يكن صحيحًا..

استغل المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني واقعة طرد نجم فريقه جواو فيليكس للهجوم بصورة غير مباشرة على قطبي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة.

وخلال مباراة الروخي بلانكوس مع أتلتيك بيلباو، تشجر جواو فيليكس مع الحكم وتلفظ بعبارة "أنت مجنون" وهنا أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في ثاني تعثرات الأتليتي هذا الموسم محليًا بعد التعادل مع فياريال قبل جولتين، وبالنسبة لسيميوني، فالطرد كان ليس مستحقًا.

المدرب الأرجنتيني في حديث للصحافة قال "قمت من قبل بنفس ما فعله جواو فيليكس ولم تكن النتيجة واحدة".

كما أضاف "ما حدث هو أمر يحدث لجميع لاعبي كرة القدم ويمكنني تفهم ذلك، ولكن الحكم فهم أن عليه طرد جواو، أعتقد لو كان لاعبًا لفريق آخر لما طُرد".

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أما عن التعادل مع بيلباو فقال "لن أبحث عن أعذار، إنها كرة القدم، يمكن أن يحدث ذلك (العجز عن صناعة الفرص)".

وأتم "أنا أثق في الفريق واللاعبين الذين لدينا وسنعمل على تحسين هذه النقطة في الفترة المقبلة، نريد أن نسجل الأهداف".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني بعدما حققه الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن منافسه وجاره ريال مدريد.

كما تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأخيرة لأتلتيكو مدريد انتهت بالتعادل السلبي أيضًا ولكن كانت على الصعيد الأوروبي أمام بورتو في دوري الأبطال.