لقد خيبتم آمالي .. كواليس ليلة غضب لابورتا من لاعبي برشلونة

نقطة تحول سلبية في الموسم

كانت ليلة حزينة على برشلونة في 29 إبريل من هذا العام، عندما أخفق الفريق وأضاع حظوظه في الفوز بالدوري الإسباني.

الفريق جاء وقتها من سلسلة مكونة من 17 مباراة، فاز في 15 وتعادل مرة مع قادش وتلقى خسارة من ريال مدريد.

وكان وقتها برشلونة هو المرشح الأكبر للفوز بالدوري، قبل أن يلعب أمام غرناطة، لتتغير الأمور تمامًا لصالح أتلتيكو مدريد.

الكفة كانت تسير لصالح الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو بهدف من ليونيل ميسي، قبل أن يتلقى الفريق هدفين ويخسر من أخطاء دفاعية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن حالة غضب شديدة من جوان لابورتا رئيس برشلونة بعد هذه المباراة التي تسببت في ضياع الليجا.

لابورتا شوهد في المدرجات وهو يصرخ ضد اللاعبين خلال تواجده لحضور اللقاء من مدرجات كامب نو، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد.

وتواصل هجوم لابورتا على فريقه عندما دخل بعدها إلى غرف خلع الملابس وقال لهم:"لقد خيبتهم آمالي".

وأضاف بعدها:"لا يمكنكم التخلي عن الدوري بهذه الطريقة"، وسط حالة من الذهول داخل غرفة الملابس من لاعبي الفريق.

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وبعد هذه الواقعة لم ينجح برشلونة في استعادة توازنه، وخسر اللقب لصالح أتلتيكو مدريد الذي نافس ريال حتى الجولة الأخيرة.

يذكر أن لابورتا تواجد مرة أخرى في غرف ملابس برشلونة الموسم الماضي، ولكن من أجل تهنئة الفريق على الفوز بكأس ملك إسبانيا.