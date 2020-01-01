سيميوني يُثير ضحك مقاعد بدلاء ريال مدريد

موقف مثير للجدل والضحك في ديربي مدريد الأخير

رصدت عدسات المصورين، لقطة مُثيرة للجدل والضحك في نفس الوقت، من مباراة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي جرت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم السبت الماضي.

وانتهى الديربي بفوز النادي الملكي بهدف كريم بنزيما الوحيد، كأول انتصار للريال على جاره في قلب "البيرنابيو"، بعد الهزيمة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم على مدار السنوات الماضية.

وصباح اليوم الإثنين، نشرت شبكة "موفيستار" الإسبانية، مقطع فيديو قصير، مدته لا تزيد عن دقيقة، ظهر خلاله التشولو دييجو سيميوني على طبيعته وهو يصرخ من خارج الخطوط لإعطاء اللاعبين تعليماته.

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لكن الوافد الجديد على اللوس بلانكوس إيدير ميليتاو، لم يتمالك نفسه من الضحك الهستيري وهو يشاهد حسرة وحزن المدرب الأرجنتيني على تأخر الهنود الحمر في النتيجة.

ولم يكتف القادم من بورتو بالضحك المستفز لمشجعي الأتلتي، بل تعمد لفت انتباه مواطنه مارسيلو للمشهد، ليشاركه الضحك على الموقف برمته.

وبالاستعانة بخبير لغة الشفاه، علمت صحيفة "آس" أن المدافع البرازيلي قال لمارسيلو "سأعطيه الكرة ليلعب"، ليدخل في نوبة ضحك أخرى بشكل لا إرادي.

Marcelo y Militao, muy atentos al Cholo Simeone desde el banquillo. #ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/AEpUTt9euW — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 2, 2020

الجدير بالذكر، أن الفوز الذي حققه ريال مدريد، جعله يبقى في صدارة الدوري الإسباني حتى إشعار آخر، برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة بعد فوزه على ليفانتي مساء أمس الأحد.