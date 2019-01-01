سيميوني: لن أتحدث عن جريزمان وبرشلونة خصم معقد

المؤتمر الصحفي للوتشو قبل قمة البرسا..

رفض دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الحديث عن أنطوان جريزمان، مُعللًا ذلك بأنه صار لاعبًا في برشلونة وليس لاعب في فريقه حتى يُحلل وضعه.

جريزمان يستعد لخوض أول مباراة له ضد الأتليتي منذ أن انضم إلى البرسا في الصيف المنقضي في صفقة تجاوزت قيمتها 120 مليون يورو.

الدولي الفرنسي لا يعيش أفضل أيامه في برشلونة، حيث تعنون الصحف دومًا أنه غير مرحب به في الكامب نو من قبل ليونيل ميسي ولويس سواريز، غير أن الأمور بدأت تتحسن في الآونة الأخيرة بصورة ملموسة إلى حد ما.

سيميوني رفض التعقيب على الأمر، حيث قال "لن أتحدث عن جريزمان لأنه لاعب في فريق آخر، لقد تحدثت في الكثير من الأوقات من قبل عن أفكاري تجاهه.".

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وعن إذا ما تأثر الروخيبلانكوس بخسارة جريزمان، أجاب "قلتها مرارًا وتكرارًا، التاريخ والأرقام تتحدث عن نفسها، نحن نسعى للتطور وأن نجد حلولًا أفضل ونتسم بالقوة في كلا الشقين الدفاعي والهجومي.".

أما عن المباراة نفسها، فعقّب بقوله "نحن نفهم أن الخصم جيد جدًا ولديه كرة قدم قوية ولاعبين غير عاديين، ولكننا نأمل في أن نخوض مباراة رائعة.".

وأتم "برشلونة خصم معقد، ودومًا لديه تفاعل مختلف في المباريات الكبيرة عن المباريات الصغيرة. نحن نعاني نسبيًا من الإصابات، ولكن أهداف النادي واضحة للغاية ونتحدث عنها مع الإدارة لا الصحافة.".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، وقد أحرزت كتيبة سيميوني 16 هدفًا في 14 مباراة، وهو رقم ضعيف للغاية أجبر الإدارة على البحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.