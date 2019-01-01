فالفيردي: جريزمان متحمس لمواجهة أتلتيكو مدريد وهذا هو سبب وثائقي الهزائم

فالفيردي يؤكد على صعوبة مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ويتحدث عن الوثائقي الخاص بهزائم الفريق بالموسم الماضي.

أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حيث أكد فيه أن مواجهة الفريق العاصمي على ملعبه ووسط جماهيره لا يكون هينًا أبدًا.

وقال فالفيردي: "مباراة الغد صعبة لقد لعبنا على ملعبهم من قبل ولم تكن الأمور سهلة أبدًا تقدموا في كل مرة ونجحنا في التعادل، كانوا يلعبوا بنفس الطريق لكننا كنا نسيطر على الأمور".

وأضاف: "متأكد أنها ستكون مباراة قوية بيننا وبينهم، لديهم خط هجوم رائع للغاية وقوة كبيرة كما يدافعون كأنهم كتلة واحدة، لدينا حماسًا كبيرًا لتلك المباراة وأيضًا جريزمان متحمس لها".

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وأكمل: "ديمبيلي تطور بشكل لواضح وحالته في الوقت الحالي أصبحت أفضل عقب الإصابة التي تعرض لها، لقد إلتزم مؤخرًا بشكل واضح لذلك كانت تلك الانتكاسة سيئة بالنسبة للغاية، سنحاول تعويضه من الرديف".

وأردف: "السلسلة الوثائقية تم صنعها حتى تشعر الجماهير أنها قريبة من الفريق أكثر من أي وقت مضى، لكن كانت هناك العديد من الأوقات التي لم أسمح فيها للعدسات بالتواجد حولنا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن حفل الكرة الذهبية: "لا أتابع مثل تلك الحفلات لكن صوتي سيكون دومًا لأفضل لاعب في العالم والجميع هنا يعرف من هو".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد الذي تصدر بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس.