سيميوني لا يريد جريزمان ويأمل أن يبقى في برشلونة!

سيميوني ينهي الجدل حول جريزمان

أنهى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الجدل حول مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان وعودته المحتملة للروخي بلانكوس.

وربطت التقارير الصحفية مؤخرًا ساؤول نيجيز بالانتقال إلى برشلونة مع عودة أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد بينما أفادت أخرى بأن الصفقة فشلت لعدم اتفاق الناديين حول طريقة التبادل.

أجرى سيميوني مقابلة صجفية، اليوم الأربعاء مع صيحفة "أس" الإسبانية وتحدث عن النجم الفرنسي وقال: "أريد له الأفضل وأتمنى أن يحقق النجاح في برشلونة".

وأضاف: "هو في نادٍ غير عادي وأنطوان لاعب متكامل، وأثبت ذلك مرة أخرى خلال يورو 2020، أنه قادر على فعل الكثير للفريق بغض النظر عن موقعه".

واختمم: "أنه ليس معنا اليوم لكن أتمنى النجاح للاعب قدم لي كل شيء".

ويشير سيميوني بهذا، فيما يبدو، إلى أن مستقبل الفرنسي سيكون في كامب نو، وأنه لا صحة لأنباء عودته إلى أتلتيكو مدريد.



ويرغب برشلونة في التخلص من جريزمان هذا الصيف، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب وتجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

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