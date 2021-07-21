مفاجأة .. جريزمان قد ينقل محرز إلى برشلونة

صفقة غير متوقعة في الميركاتو

يواصل نادي برشلونة الإسباني، سعيه من أجل التخلص من لاعبه أنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تنقل رياض محرز للنادي الكتالوني.

برشلونة سبق أن عرض جريزمان على ناديه السابق أتلتيكو مدريد، مقابل الحصول على خدمات ساؤول نيجويز لاعب وسط فريق العاصمة.

ساؤول يريد مغادرة أتلتيكو، ولكن الأمور تبدو معقدة في الوقت الحالي لإتمام الصفقة التبادلية، لذلك قرر برشلونة التفكير في خيارات أخرى.

كيف ينتقل محرز إلى برشلونة؟

إذاعة راديو كتالونيا، كشفت عن دخول برشلونة في مفاوضات مكثفة مع مانشستر سيتي لعقد صفقة تبادلية.

وأشارت إلى أن جوان لابورتا رئيس النادي، استفسر عن العديد من اللاعبين في سيتي، أبرزهم محرز وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج وإيمريك لابورت.

الأمور ليست سهلة لإتمام صفقة من هذا النوع حسبما أشارت الصحف الإسبانية، لكن الصداقة بين الناديين قد تجعل الأمور أكثر سهولة.

مانشستر سيتي أيضًا يبحث عن لاعب في خط الهجوم بعد رحيل سيرخيو أجويرو، وهناك صعوبات في صفقة هاري كين، مما يجعل الأمور تميل نحو جريزمان.

هل ينتقل جريزمان إلى يوفنتوس؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت وجود احتمالات لمبادلة جريزمان مع لاعب آخر، وهو باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

الصفقة تبدو واردة بسبب تعقد موقف ديبالا من البقاء مع يوفنتوس، واهتمام النادي الإيطالي بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أكثر من مرة.

لماذا يريد برشلونة التخلي عن جريزمان؟

السبب لا يبدو رياضيًا بقدر ما هو اقتصاديًا، رغم المستوى المتخبط للاعب منذ قدومه من أتلتيكو مدريد في صفقة لم يستفد منها برشلونة بالشكل المطلوب.

الأمر يتعلق بمحاولات النادي لتخفيض فاتورة الرواتب في الوقت الحالي، لإنهاء الأزمة المالية من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد ليونيل ميسي.

جريزمان يعتبر من أعلى اللاعبين أجرًا،لذلك التخلي عنه سيخفف المزيد من الضغوط لإغلاق ملف ميسي في أقرب فرصة ممكنة.

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