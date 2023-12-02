سيميوني عن مواجهة فيليكس: "لا أتحدث عن الأطفال" .. وتشافي يعلق

المدرب الأرجنتيني يشعل الأجواء

رد قوي وغير متوقع من دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، على الجدل المُثار حول مهاجم الفريق جواو فيليكس المُعار إلى صفوف برشلونة.

أتلتيكو يستعد لمواجهة صعبة غدًا، الأحد، أمام الفريق الكتالوني في جولة جديدة من الدوري الإسباني، شهدت بعض المناوشات بين أنطوان جريزمان وساؤول من أتلتيكو واتهامهما فيليكس بالتقصير خلال فترته مع الفريق، بينما خرج المهاجم البرتغالي للدفاع عن نفسه.

سيميوني قال في المؤتمر الصحفي للمباراة عندما سُئل عن فيليكس:"أنا لا أتحدث عن الأطفال غير المتواجدين هنا".

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وأما تشافي فقال خلال مؤتمره الصحفي:"كل المهاجمين في فريقنا يمكنهم التسجيل، سواء رافينيا أو فيران توريس أو لامين يامال، جواو فيليكس يصنع الفارق لنا بفضل تمريراته ويساعدنا كثيرًا على التسجيل".

وعن الثلاثي فرينكي دي يونج وبيدري وجوندوجان:"الأمر لا يتعلق بهم فقط، لدينا فريق كرة قدم لا يعتمد على لاعب أو ثلاثة، يجب على لاعبي خط الوسط إعطاء الكثير من الشخصية للفريق وأيضًا المجموعة بأكملها".

دعم جوان لابورتا رئيس النادي له:"لقد جاء عدة مرات، الأمر ليس اليوم فقط، لا يوجد لدي أي شعور بأن منصبي على المحك، أشعر بحالة إيجابية وأحاول التركيز خلال أداء وظيفتي".

مستوى روبرت ليفاندوفسكي:"هو عبارة عن آلة لا تتوقف على الأمل، لديه الكثير من الإيمان ويعمل كل يوم ويتحسن، هو المهاجم الأفضل لدينا بلا أي شك وعلينا أن نرعاه".

يذكر أن برشلونة يدخل مواجهة أتلتيكو وهو في المركز الرابع بجدول الليجا بـ31 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو الثالث، وبفارق 5 نقاط عن جيرونا المتصدر.