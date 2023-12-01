فيليكس يرد على اتهامات جريزمان وساؤول: لست وحدي، الأمر ينطبق على الجميع!

قمة الدوري الإسباني تشتعل قبل انطلاقها

أبدى جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد المعار إلى برشلونة، اعتراضه على الاتهامات التي وجهها له الثنائي ساؤول نيجويز وأنطوان جريزمان.

ساؤول خرج قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو بالدوري الإسباني بعد غد الأحد، مؤكدًا أن فيليكس لم يقدم المستوى المطلوب خلال تواجده مع الفريق، بينما قال جريزمان إنه قدم بعض اللحظات الجيدة ولكنه شعر بالتعب ولم يتمتع بالاستمرارية.

ورد عليهما فيليكس قائلًا:"لا أوافق على هذا الكلام، كل شخص له حرية إبداء رأيه ولن أعلق".

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وعن تصريحات ساؤول على وجه التحديد:"هذا الحديث ينطبق على الجميع بما فيهم أنا، كانت هناك أشياء لم تتم بشكل جيد وحدثت العديد من الأخطاء".

يذكر أن فيليكس الذي عاش فترات صعبة مع أتلتيكو قبل رحيله، يمر بفترة جيدة هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 في 16 مباراة مع برشلونة بكل البطولات، وهناك محاولات من النادي الكتالوني لتحويل انتقاله إلى صفقة بيع دائم.