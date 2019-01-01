سيميوني راضٍ عن أتليتكو مدريد رغم التعادل المحبط مع غرناطة

تصريحات رزينة من اللوتشو..

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه خلال التعادل مع غرناطة بهدف لكل منهما، معتبرًا أن هذه المباراة كانت الأفضل للفريق على الصعيد الفني طوال هذا الموسم.

أتليتكو تقدم عبر لودي في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل غرناطة في الدقيقة 67 ليتقاسم كلا الفريقين نقاط المباراة، فوصل الروخيلانكوس للنقطة 25 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 21 في المركز السادس من جدول ترتيب الليجا.

اللوتشو تحدث بعد المباراة للصحافة وقال "إنه أفضل مستوى لنا خارج الديار هذا الموسم، وربما أيضًا داخل ملعبنا. في أول نصف ساعة لم يتمكنوا من الاقتراب إلى مرمانا رغم ما لديهم من إمكانيات هجومية قوية.".

وأضاف "لقد كانت مباراة كاملة، أحرزوا هدفًا من إهمالنا، لم نتراجع أبدًا أو نعاني، حاولنا أن نعود ونسجل الهدف الثاني حتى اللحظات الأخيرة، اليوم شعرت بأن فريقي كان جيدًا وكنت مطمئنًا.".

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"لقد افتقرنا إلى القوة في الالتحامات أحيانًا في بعض المناطق القريبة من نقطة الجزاء، ولكن عمومًا كانت مباراة من الأفضل المباريات، ظهرنا بصورة مرتبة، ضغطنا بصورة جيدة، لعبنا جيدًا من الأطراف، لقد كانت مباراة مميزة من فيتولو وليمار أيضًا."

كما اعتبر سيميوني أن غرناطة شبيه للغاية بأتليتكو مدريد من ناحية الروح، حيث قال "أنا أحب جو الاستاد وأحب هذا الفريق. لقد رأيت كيف قاتل الجماهير مع الفريق اليوم من أجل التعادل والفوز، أنا أحب هذه النوعية من الفرق وأرى أن الدوري يحتاجها.".

جواو فيليكس كان قد انضم إلى أتليتكو هذا الصيف نظير مبلغ وصل إلى 125 مليون يورو من بنفيكا، لكنه لم يشارك بصورة أساسية منذ الإصابة أمام فالنسيا، مما طرح الكثير من الأسئلة حول أسباب عدم الاعتماد عليه.

بدوره، أجاب سيميوني وقال "أتصرف وفقًا لما أراه في التدريبات، لا يزال يتعافى ويتطلب الأمر إيقاعًا أكبر وتسلسل حتى يتمكن من اللعب كأساسي مجددًا، عندما يكون جيدًا سيشارك.".