فالفيردي بعد تخطي ليجانيس: مباراة سيئة ولهذا تحقق الفوز بصعوبة

هكذا برر فالفيردي سوء أداء برشلونة في بداية صدام ليجانيس

اعترف مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي، بأن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراته ضد ليجانيس، التي حسمها بهدفين مقابل هدف بعد ظهر اليوم السبت.

وبعد المباراة قال في حديثه مع الصحفيين "كانت مباراة سيئة للغاية، ووجدنا صعوبة بسبب الرياح التي فرضت علينا اللعب بطريقة معينة".

وأضاف "من الواضح أنها كانت مباراة صعبة ومعقدة جدًا، لكن بفضل إصرارنا وتحركاتنا في الثلث الأخير من الملعب، نجحنا في تحقيق الهدف الأهم".

وتابع "نحن لا نبدأ بشكل جيد في مبارياتنا خارج الملعب، وبوجه عام. لم تكن مباراة ممتعة، لكن عليك دائمًا تحقيق الفوز، وسنحاول الحفاظ على الانتصارات، صحيح تأخرنا اليوم في النتيجة، لكن في النهاية فزنا بالثلاث نقاط".

وأثنى على أداء مضيفه، قائلاً "عانينا من أجل اختراق دفاعهم، وتأخرنا في العودة إلى نتيجة المباراة، وهذا لأنهم (ليجانيس) قاموا بعمل دفاعي رائع، لكن كما ذكرت، نحن مطالبون بالفوز في كل مباراة، وذلك بصرف النظر عن جمال الأداء".

وعن تخلص الفريق من كابوس النتائج السيئة خارج الملعب، قال "نعرف أننا نتعرض لانتقادات لاذعة، ويبدو لي أننا تأثرنا في بداية المباراة بالمباريات الثلاث التي خسرناها خارج الملعب، لكن اليوم عُدنا في النتيجة، رغم أنه من الملاعب الصعبة والمعقدة".

تجدر الإشارة إلى أن انتصار برشلونة، منحه صدارة الليجا بفارق ثلاث نقاط بشكل مؤقت عن ريال مدريد، قبل مباراته مع ريال سوسيداد المقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لحساب نفس الجولة الـ14 للدوري.