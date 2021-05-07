سيميوني: الفوز الأول في كامب نو؟ هناك دائمًا "أول مرة" لكل شيء

ماذا قال دييجو سيميوني قبل مواجهة برشلونة؟

رفع المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد راية التحدي في وجه برشلونة قبل المواجهة الساخنة التي تجمعهما مساء الغد، والتي سترسم بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وينتظر سيميوني مواجهة ساخنة أمام رونالد كومان مساء الغد، في قمة منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني، في مباراة سيستضيفها ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

الصحفيون ذكّروا سيميوني بأنه لم يفز قط في الدوري الإسباني على برشلونة في المباريات التي استضافهما ملعبه كامب نو منذ توليه تدريب الروخيبلانكوس في 2011، وسألوه عن شعوره حيال ذلك.

بماذا رد دييجو سيميوني على عدم فوزه في كامب نو خلال مباريات الليجا؟

وكانت إجابته واضحة. وصريحة وبها من الأمل ما يجعل جماهير أتلتيكو مدريد تتفاءل بخصوص لقاء الغد، حيث قال: ""الفوز لأول مرة في كامب نو؟ هناك دائمًا أول مرة في الحياة لكل شيء. إلى الأبد".

وفيما يتعلق بالمفتاح الذي يمكن للفريق الذي سيكون بطل الدوري أن يأخذه، فهو واضح بالنسبة للتشولو الذي قال: "العقلية هي سر أحد الفرق التي تقاتل على اللقب للفوز".

وأضاف: "سنلعب مباراة تلو الأخرى ونواجه ما يأتي بتواضع وطمأنينة، لدينا 3 مباريات بعد مواجهة برشلونة وعلينا لعب كل مباراة بتركيز 100% ثم نفكر فيما هو قادم".

ماذا قال سيميوني حول لويس سواريز؟

وتابع: "موسم سواريز ويورينتي يتحدث عن نفسه سواء بما قدماه من عمل كبير واضح للجميع أو بالأرقام كذلك، إنهما لاعبان استثنائيان في فريقنا ويمنحان الفريق الكثير من الجهد".

وأردف: "لويس يقوم دائمًا بما هو غير متوقع منه وماركوس يتمتع بواحدة من أفضل سنوات حياته المهنية مقارنة بما قدمه في السنوات الماضية، لقد تحرك للأمام هذا العام".

وأكد: "أنا لا أتحدث فقط عن لويس سواريز، المجموعة متحمسة وأثق بالفريق الذي أملكه، لدينا الإمكانيات وسنسعى لاستغلالها بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية".

لماذا ليست ميزة أن كومان لن يجلس على مقاعد البدلاء؟

وفيما يتعلق بعقوبة كومان التي ستمنعه ​​من قيادة فريقه والجلوس على مقاعد البدلاء ضد أتلتيكو مدريد وإذا كان يمكن أن تكون ميزة للروخيبلانكوس حيث سيفقد الخصم مدربه، ولكن سيميوني يرى غير ذلك.

ولم يتردد سيميوني في الرد على هذا السؤال حيث قال: "لا أرى أن كومان لا يشعر بأنه على مقاعد البدلاء في برشلونة (بسبب العقوبة) وأعتقد أنه سيتمكن من تحضير فريقه جيدًا والتواجد بأفكاره".

واسترسل: "كنا نلعب هذا الموسم بفكرة رئيسية، يتم التعبير عنها أحيانًا بطريقة أفضل وأحيانًا تكون ليست مثالية، لن نختلف كثيرًا عما فعلناه في المباريات السابقة، تخيل كل ما قمنا به وسنحاول الاقتراب من أفضل نسخة لنا".

من الأفضل بين أوبلاك وتير شتيجن؟

واختتم المدير الفني الأرجنتيني حديثه قبل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد المرتقبة بالحديث عن مقارنة سريعة بين حارسي مرمى الفريقين واللذين يعدان من الأفضل في العالم على الإطلاق.

وقال في هذا الصدد: "يان أوبلاك هو بالتأكيد أفضل حارس مرمى في العالم في الوقت الحالي، وتير شتيجن حارس مرمى رائع أيضًا وكان من بين الأفضل في السنوات الأخيرة بكل تأكيد".

الجدير بالذكر أن أوبلاك يقدم مستويات جيدة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد بينما يعد موسم تير شتيجن الحالي واحدًا من أقل المواسم له على الإطلاق منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني.

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