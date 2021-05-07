رسميًا .. اليويفا يسامح الأندية المتراجعة عن دوري السوبر الأوروبي وتصعيد خطير ضد البقية

تصعيد خطير ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموافقة على إجراءات إعادة دمج تسعة أندية كانت أعضاء مؤسسة في ما سُمى بـ "دوري السوبر الأوروبي" بعد انسحابها من البطولة، مع تطبيق عقوبات خفيفة.

بينما في الوقت ذاته، ستحال مسألة الأندية الأخرى المشاركة في السوبر ليج حتى الآن والتي لم تعلن انسحابها وما زالت تتمسك بالبطولة إلى الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن خلال بيان اليويفا، تم تأكيد انسحاب 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي ولكن سيتم معاقبتهم بحجب 5% من العوائد المالية الخاصة بهم فيما يتعلق بالمسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط.

أيضًا سيتم إجبار كل نادي من الأندية التسعة على التبرع بمبلغ 15 مليون يورو للمبادرات الشعبية وأي محاولة أخرى للانفصال من الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى غرامة قدرها 100 مليون يورو.

ولد الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة غير تابعة لأي اتحاد رياضي، بل يحكمها مؤسسوها فقط، وتجمع الأندية الكبرى لتحصر المنافسة بينهم فقط، ولكن تم وأده قبل أن يولد، وانتهت الأمور في 48 ساعة.

الأندية المؤسسة هي يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، مع عدم مشاركة أندية ألمانيا وفرنسا.

الجميع أعلن انسحابه من البطولة عدا ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، وهم من ستنطبق عليهم العقوبات الأكبر بعد إحالة مواقفهم للهيئات التأديبية المختصة، في عقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري الأبطال.

وبخصوص ذلك، قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "قلت في مؤتمر اليويفا قبل أسبوعين إن الأمر يتطلب منظمة قوية للاعتراف بارتكاب خطأ خاصة بعد المستجدات الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأندية فعلت ذلك بالضبط.

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك بقبول التزاماتهم واستعدادهم لإصلاح الاضطراب الذي تسببوا فيه، يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع هذا الفصل وراءه والمضي قدمًا بروح إيجابية".

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها منذ إعلان الأندية المؤسسة موقفها، ولكن لم يحدث شيء بشكل رسمي قبل اليوم.