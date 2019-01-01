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الدوري الإنجليزي الممتاز

سيمان: شعرت بالصدمة بعد اعتزال تشيك

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الحارس الإنجليزي السابق يعتقد أن تشيك اعتزل بشكل مبكر أكثر من المتوقع

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب ديفيد سيمان الحارس الإنجليزي السابق، عن صدمته الشديدة لاعتزال التشيكي بيتر تشيك.

حارس أرسنال كشف أمس الثلاثاء عن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي، لينهي رحلته الاحترافية التي استمرت 20 عاماً.

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سيمان الذي سبق وأن لعب لأرسنال ومنتخب إنجلترا، أكد أنه لم يتوقع هذا القرار من تشيك.

وقال في تصريحات صحفية:"بكل أمانة شعرت بالدهشة لأن عمره 36 عاماً فقط".

وأضاف:"السن يبدو مبكراً لأي حارس مرمى، ولكنه اتخذ قراره بعد سلسلة من المحادثات مع المقربين له".

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وتابع:"ربما يكون الوقت المناسب له لكني أعتقد أنه مبكراً نوعاً ما، بالنسبة لي فقد اعتزلت وعمري 40 عاماً".

جدير بالذكر أن أبرز إنجازات تشيك جاءت مع أرسنال، حيث حصل على جميع البطولات الممكنة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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