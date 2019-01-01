النتائج المباشرة
سلتيك

سيلتيك الاسكتلندي وجهة محتملة لجوزيه مورينيو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
سيلتيك الأسكتلندي يرسل عرضًا لجوزيه مورينيو الذي يدرس موقفه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

وصل إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرض من نادي سيتليك الاسكتلندي من أجل تولي الإشراف على تدريبه بداية من الموسم المقبل.  

اختيارات المحررين

وكان جوزيه مورينيو قد أصبح اسمًا مرشحًا لقيادة عدد من الأندية الكبرى في الفترة الأخيرة، جاء على رأسها إنتر وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ولكن في الأيام القليلة الماضية، وصل عرض سيلتيك الاسكتلندي إلى مورينيو وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن مورينيو ينتظر من أجل دراسة جميع العروض المقدمة إليه قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة.

وجاء في التقرير أيضًا أن مورينيو يبحث عن العودة إلى التدريب من الباب الكبير، حيث يفضل انتظار عرض من أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي على خلفية مشاكله مع الإدارة واللاعبين وسوء النتائج.

إغلاق