الحماية المدنية تسيطر على حريق بفرع النادي الأهلي في الشيخ زايد

لم يحدث إصابات جراء هذا الحريق.

نشب حريقًا في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد صباح اليوم الأربعاء، ونجحت الحماية المدنية في التصدي لهذا الحريق سريعًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر أو إصابات بشرية، حيث تمت السيطرة عليه سريعًا.

الحريق الذي حدث بفرع الأهلي في الشيخ زايد حدث بسبب ماس كهربائي، أدى إلى الاشتعال، ليتدخل رجال الحماية المدنية.

وافتتح الأهلي فرع الشيخ زايد في مايو 2015، عندما كان يتولى محمود طاهر رئاسة النادي، حيث تم إنشاء العديد من المنشآت به.

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ويدرس الأهلي حاليًا إقامة فرع رابع في التجمع الخامس، وفرع خامس في الإسكندرية، بالإضافة إلى فرع آخر في الصعيد.

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام، حصوله على حق الانتفاع بملعب السلام لمدة 25 عامًا، وذلك ليكون ملعبه الرئيسي في جميع المباريات الإفريقية والمحلية.