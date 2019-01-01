غياب معلول وعودة أيمن أشرف لقائمة الأهلي استعدادًا لدجلة

20 لاعبًا في قائمة الشياطين الحمر

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

المباراة تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الغد، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استمرار غياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول للإصابة، بينما يعود المدافع أيمن أشرف بعدما غاب عن مباراة الكأس أمام بني سويف.

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وضم فايلر كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: وليد سليمان – رمضان صبحي – أليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" - حسام عاشور – حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – جونيور أجايي.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بينما يأتي دجلة في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط من ست مباريات.