سيسيه: أمتلك أدوات الفوز على مصر .. وعانينا هجوميًا بالذهاب

أكد أليو سيسيه؛ المدير الفني للمنتخب السنغالي، على أن فريقه لديه الإمكانية للفوز على مصر في مباراة الإياب، والتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وفاز المنتخب المصري بهدف دون رد على نظيره السنغالي، في ذهاب الدور النهائي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سيسيه لن يُغير شيئًا في السنغال في الإياب

قال سيسيه خلال تصريحات لموقع "WiwSport": "أشعر بالرضا التام عن الفريق الذي اخترته، حتى لو لم استطع أن أقدر بعض الأشياء خلال المباراة الأولى".

وتابع: "كرة القدم تدور حول الكفاءة، ومنتخب مصر كان فعالًا في المباراة على عكسنا، علينا العمل على هذا الأمر، هذه ليست مشكلة فردية".

وواصل: "كنت واضحًا مع اللاعبين قبل المباراة، أخبرتهم أنها كانت مباراة الذهاب، ومهما حدث هنا اليوم فإنها تمنح فريقنا فرصة للتأهل، وهذه المواقف مررنا بها بالفعل، ولكني أعتقد أننا لدينا العقل والخبرة لنكون قادرين على التأهل، إذا نجحنا في تسجيل الفرص سنفوز ونتأهل".

مدرب السنغال يمتلك الأدوات للفوز على مصر

أليو سيسيه قال: "لاعبو السنغال لريدون الذهاب إلى كأس العالم، وكلنا نريد التأهل أيضًا، ولدينا الأدوات للتغلب على مصر في مباراة الإياب، علينا أن نستعد جيدًا، ونتيجة اليوم لا تحدد المتأهل".

مدرب السنغال واصل: "ستكون هناك مباراة حاسمة في داكار، والأمر متروك لنا لفعل ما هو ضروري من أجل الفوز، المهاجم سيسيه كان يعاني مثل باقي زملائه في الهجوم".

واستطرد قائلًا: "كل لاعبي الهجوم ماني وإسماعيلا سار وفامارا ديديو كانوا يعانون في الجانب الهجومي، ونحن غير راضين عن النتيجة، ولكنني أعتنقد أننا قمنا ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام والتي تمنحنا الأمل".

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