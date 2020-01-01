سيسوكو يُرحب ببيع صلاح ويتوقع انتقال ماني لريال مدريد

ليفربول قد يخسر أي من الثنائي الصيف القادم

يعتقد محمد سيسوكو لاعب ليفربول وفالنسيا ويوفنتوس السابق، أن ساديو ماني مهاجم الريدز سيرتدي قميص ريال مدريد الموسم القادم، وليس زميله المصري محمد صلاح.

العديد من التقارير الصحفية كشفت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة، بالتعاقد مع أي من محمد صلاح أو ساديو ماني الصيف القادم.

ويأتي ذلك نظراً لرغبة العملاقين الإسبانيين في تدعيم صفوفهما، بأحد النجمين المتألقين مع ليفربول على مدار المواسم الماضية.

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وقال سيسوكو عن هذه الإمكانية:"لا أعلم إذا كان صلاح سيستمر مع ليفربول أم لا، لو ترك الفريق سيكون الأمر جيداً لهم، لسهولة التعاقد مع البديل المناسب له".

وأضاف:"النادي يتمتع بذكاء كبير جداً ووجود العديد من العناصر الشابة التي يمكنها تقديم الإضافة لسنوات طويلة، وهذا ما يجعلهم في موقف أقوى من الجميع".

هل ينتقل صلاح لريال مدريد:"لا، أعتقد أن ماني هو من سيلعب لهم، لأنه يمتلك الصفات التي يريدها زين الدين زيدان في أي لاعب، لذلك أتوقعه انتقاله بالميركاتو".

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وأما عن بول بوجبا:"أعلم برغبة زيدان في التعاقد معه، ولكنه يريد العودة ليوفنتوس، الأمر هنا يعتمد على اللاعب نفسه ومانشستر يونايتد".

يذكر أن سيسوكو صاحب الـ35 سنة اعتزل مؤخراً كرة القدم، وسبق له وأن لعب لليفربول وفاز معه بلقب سوبر أوروبي وآخر لكأس الاتحاد الإنجليزي.