"رئيس العروبة لم يقصده؟" .. تحول مفاجئ في مسار سيرخيو راموس إلى عملاق دوري روشن!

أين سيذهب سيرخيو راموس؟

يبدو أن المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ونجم باريس سان جيرمان السابق، بات على أعتاب الانضمام إلى دوري روشن السعودي، قبل غلق الميركاتو الصيفي، فيما باتت نقطة الخلاف فقط حول الوجهة المُقبلة لبطل مونديال 2010.

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وارتبط اسم راموس باقترابه من خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، من بوابة نادي العروبة، الصاعد حديثًا، رغم أن رئيس النادي، مؤنس الضوي، رفض حسم ذلك الأمر بشكل نهائي، واكتفى بقوله إن إدارة العروبة انتهت من توقيع صفقتين، تمهيدًا للإعلان عنهما، وأن إحدى الصفقتين هو مدافع أوروبي صاحب اسم كبير ومهم، ويحضر لأول مرة في المنطقة العربية.

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وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، عبر منصة (إكس)، أن إدارة نادي الشباب، اتفقت مع سيرخيو راموس، بالإضافة إلى دانييل بودينسي، على كافة الشروط والطلبات والمدة الزمنية، من أجل الانتقال إلى قلعة الليوث، قبل نهاية الميركاتو.

وأضاف الصائغ "الشباب يأمل في تمويل لجنة الاستقطابات للصفقتين أسوة ببقية الأندية، والشباب لا يطلب ميزانية استثنائية أو إضافية، فقط مخصصات (رومان) سايس و(الحبيب) ديالو التي كانت مقررة له".

وتعاقد الشباب مع عدد من الصفقات البارزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بتعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإيطالي جياكومو بونافينتورا، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمدافع الهولندي ويسلي هويدت، فضلًا عن هارون كمارا وماجد عبد الله ومحمد العتيبي وحمد الخريف، مع ضم يونس الشنقيطي على سبيل الإعارة من الأهلي.