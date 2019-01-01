سيرجيو ريكاردو - المجنون الذي قاد الهلال لآخر تتويج آسيوي

كيف نجح ريكاردو في قلب الطاولة لصالح الهلال في النهائي الآسيوي عام 2000؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أيام قليلة تفصل الهلال عن مواجهة ينتظرها الجميع أمام فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب، قبل العودة في اليابان.

مباراة الذهاب ستقام يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، على أن يقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر الجاري.

الهلال يسعى لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ 19 عامًا، عندما حققه أمام فريق جابيلو إيواتا الياباني، الذي فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء النهائي.

في منتصف عام 1999، تعاقد نادي الهلال مع البرازيلي سيرجيو ريكاردو، مهاجم فريق السد القطري، ليدعم خط هجومه، ليكون بديلًا للمهاجم الكويتي جاسم الهويدي.

ونظرًا لأهدافه وخطورته على مرمى المنافسين، أطلق عليه جماهير الأهلي السعودي لقب "المجنون"، وذلك قبل رحيله إلى فناربخشة التركي، الذي انتقل منه إلى ساكاري سبور التركي، ومنه إلى السد.

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واستطاع خلال 6 أشهر فقط قضاها مع الهلال، أن يحسم بطولتين للزعيم، الأولى دوري أبطال آسيا، عندما تمكن من تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، في المباراة النهائية.

سيرجيو ريكاردو استطاع أن يتقدم للهلال في هذه المباراة في الدقيقة الثالثة، عن طريق ركلة حرة مباشرة، قبل أن يرد فريق جوبيلو ايواتا، ويسجل هدفين في الدقيقتين 18 و 19.

المجنون لم يتوقف مكتوف الأيدي، واستطاع ريكاردو أن يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 89 من زمن المباراة، عن طريق رأسية رائعة أسكنت الشباك اليابانية.

لجأ الهلال وجوبيلو إلى الوقت الإضافي، الذي شهد تألق البرازيلي ريكاردو، حيث استطاع أن يسجل هدف التتويج بالبطولة في الدقيقة 102، في ظل فرحة كبيرة من جماهير الهلال.