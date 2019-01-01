كأس دوري أبطال آسيا يصل الرياض قبل مواجهة الهلال وأوراوا

االهلال سيواجه أوراوا الياباني بهدف الثأر والتتويج باللقب الغائب منذ 19 عامًا

وصل كأس بطولة دوري أبطال آسيا، إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني.

الهلال يستضيف أوراوا ريد، مساء يوم السبت المقبل، بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها وصول كأس البطولة إلى الرياض.

بعثة أوراوا الياباني تصل الرياض تمهيدًا لمواجهة الهلال

ووصلت بعثة فريق أوراوا ريد الياباني، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال مساء السبت القادم.

ويسعى الهلال للثأر من أوراوا ريد في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة في نسخة عام 2017.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره أوراوا ريد الياباني، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 24 نوفمبر.