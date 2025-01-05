"ارفعوا أنفسكم عن المتردية والنطيحة" .. سيد عدنان يعرّض نفسه للهجوم بعد التشكيك في مساعدة الحكام للهلال!

"كلنا نعرف من هو النادي المفضل للحكام"

أثار سيد محمد عدنان، نجم المنتخب البحريني السابق، جدلًا واسعًا، بشأن حديثه حول الهلال ومساعدة الحكام، على خلفية مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال عدنان، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه سيتم احتساب ركلة جزاء للهلال كالعادة، خلال مباراة الثلاثاء، مضيفًا "كلنا نعرف من النادي المفضل للحكام في الدوري السعودي"، وعندما سأله الإعلامي خالد الشنيف حول الأخطاء التحكيمية باعتبارها جزءًا من اللعبة، ردّ عدنان "إن لم تكن حق نادٍ واحد فقط".

ونشر الناقد الرياضي خالد العقيلي، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "من يكون محمد سيد عدنان؟ لاعب بحريني مغمور وليس له تاريخ رياضي ويشكك بعدالة رياضتنا! إلى متى ونحن نعطي من لا قيمة له مكانة وحجم ومساحة؟ برامجنا الرياضية إلى أين؟، ارفعوا أنفسكم عن المتردية والنطيحة الذين يسقطون على رياضتنا وأنديتنا ومنتخبنا الوطني".

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ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد، على ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشهد عودة منافسات الكرة السعودية بعد فترة توقف استمرت حوالي شهر، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وبخلاف كأس الملك، فإن الفريقين يتصارعان على مقعد الصدارة في دوري روشن السعودي، حيث يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، ليبتعد بفارق نقطتين فقط عن الهلال الوصيف.