عبد الحفيظ: نحترم جميع الخصوم ودوري الأبطال مهمة لـ الأهلي وجماهيره

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه يحترم جميع الخصوم وكرة القدم، لكي لا تدير ظهرها لهم، وأن المارد الأحمر سيخوض مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي لكل قوة، من أجل الفوز.

الأهلي يواجه بلاتنيوم مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للصحفيين اليوم: "لقاء بلاتنيوم في غاية الأهمية، ونستعد بشكل جيد لها، ولا نعاني من الغيابات بشكل كبير، بعد عودة رامي ربيعة وأحمد فتحي وباقي المصابين".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "نحتاج للتوفيق خلال مواجهة بلاتنيوم، وطريقنا في دوري أبطال إفريقيا يسير بشكل جيد، وسنخوض المباراة بكل قوة، ونسعى لتصدر المجموعة".

طارق التائب: تصرف جوزيه منعني من الانضمام للأهلي

سيد عبد الحفيظ أردف: "دائمًا ما نحترم الخصم في كل مباراة، ونحترم كرة القدم كثيرًا، لكي لا تدير لنا ظهرها في أي مباراة".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة للنادي الأهلي وجماهيره، ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها، وسنلعب من أول لحظة بقوة أمام بلاتنيوم، والمواجهة مهمة لترتيب المجموعة".

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حصل عليهم بالفوز على الهلال السوداني، بعد الخسارة في مباراة الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي.