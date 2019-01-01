طارق التائب: تصرف جوزيه منعني من الانضمام للأهلي

التائب يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه قبل اعتزاله

تحدث الليبي طارق التائب لاعب الهلال السعودي السابق عن أسباب عدم انضمامه للأهلي أو الزمالك المصريان خلال فترة لعبه.

واعتزل التائب بعد فترة تألق كبيرة رفقة الهلال السعودي والمنتخب الليبي، وكان قريبًا في الكثير من الأحيان للانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية.

وقال التائب في تصريحات تلفزيونية: "في 2001 كنت لاعبًا في النجم الساحلي التونسي، وحضرت إلى القاهرة وتفاوضت مع الأهلي ولكن طلب مانويل جوزيه هو من حال بين وبين انضمامي للفريق".

وأضاف: "مانويل جوزيه طلب خضوعي لاختبار لتقييمي قبل التعاقد معي وهو ما رفضته وقتها وعدت إلى تونس مرة أخرى".

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وتابع التائب تصريحاته: "تفاوض الزمالك معي عن طريق الراحل حمادة إمام وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الحالي، ولكن المفاوضات لم تكن جدية عام 2010، ووقتها انتقلت إلى النصر الكويتي".

ويعد طارق التائب من اللاعبين العرب المميزين الذي ظهروا لفترة كبيرة، وقدم مستويات مميزة رفقة الهلال السعودي.