سيتيين: أرى نفسي مدربًا لبرشلونة الموسم المقبل

كيكي سيتيين يتحدث عن مستقبله مع برشلونة وعن ليونيل ميسي ومنافسة ريال مدريد قبل لقاء أوساسونا

قال كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة إنه ليس ميسي فقط من يحتاج للراحة، مؤكدًا أنه يرى نفسه مدربًا للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وظهر سيتيين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني بين برشلونة وأوساسونا.

وفي المؤتمر الصحفي تحدث سيتيين عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني وكذلك حاجة لاعبيه للراحة ومستقبله مع الفريق الكتالوني فيما يتعلق بالموسم المقبل.

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وقال سيتيين: "نركز على مباراة أوساسونا، ستكون مباراة قوية أمام خصم صعب، سنلعب من أجل الفوز وستبقى الدوافع كما هي حتى النهاية"

وأضاف: "لدينا مباراتين سنحاول الفوز بهما بغض النظر عن نتيجة الآخرين، وسنبدأ بمواجهة أوساسونا مساء الغد والتي لن تكون سهلة أبدًا"

وتابع: "أرتور؟ إنه يتدرب وسيكون لديه خيار المشاركة إذا كان ذلك ضروريًا، وهو وضروري بالطبع. فيدال؟ لقد لعب أكثر من 50% من مبارياتنا وهو مهم بالنسبة لنا"

وأردف: "انتهت المنافسة؟ كل شيء ممكن، لقد خسرنا 6 نقاط نزلت بنا من الصدارة إلى الوصافة بفارق 4 نقاط، ريال مدريد خاضوا الفترة الماضية بشكل أفضل ولكن كل شيء يبقى واردًا"

وحول إراحة ميسي وحاجته للراحة قال: "ليس ميسي فقط من يحتاج لها، جميع لاعبينا كذلك، لقد كانت الفترة السابقة مرهقة واللعب كل يومين وثلاثة أيام كان شاقًا"

وأكمل: "بالطبع سأشعر بالمسؤولية في حالة خسارة لقب الدوري، لقد توليت تدريب الفريق في جزء من الموسم وتعادلنا 3 مباريات مؤخرًا كان الفوز بهم سيحسم لنا كل شيء"

وحول مستقبله قال: "الموسم المقبل؟ بالطبع أرى نفسي مدربًا لبرشلونة خلال الموسم المقبل، ولكنني أريد أن أفكر فيما تبقى من هذا الموسم أولًا"

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يذكر أن برشلونة سيخسر لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد رسميًا في حالة فوز الأخير على فياريال مساء الخميس.